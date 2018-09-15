В Уфе будут судить владельца незаконного казино

15 Сент. 08:39 2018-09-15T08:39:36+03:00

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Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, сотрудники ведомства завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Уфы. Его обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, летом прошлого года мужчина установил игровое оборудование в съемной квартире. Кроме того, он привлек к незаконной деятельности свою знакомую: она занималась приемом денег от желающих их «просадить» в казино.

В июле того же года деятельность казино попала в поле зрения сотрудников полиции. В результате сотрудниками МВД игровое оборудование было изъято, а деятельность незаконного игорного заведения пресечена.

-В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.