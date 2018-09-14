Появились фотографии с места убийства неизвестной девушки в Башкирии
Полицейские просят опознать несчастную
На теле убитой многочисленные синяки и ссадины
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В интернете появились фотографии с места убийства девушки в Стерлитамаке.
По данным из ориентировки можно узнать, что неопознанный труп девушки обнаружили десятого сентября. Было понятно, что смерть носит криминальный характер – на теле погибшей были многочисленные синяки и ссадины.Сейчас стражи порядка пытаются опознать погибшую.
Приметы: на вид 25-30 лет, рост 169 сантиметров, среднее телосложение.
Была одета: серая футболка с надписью «Tommy Hilfiger», черная велюровая олимпийка, темно-синее трико, белые кроссовки, серые носки.
Если вы узнали погибшую, пожалуйста, обратитесь в полицию.