2018-09-14T16:33:57+03:00
Происшествия

Появились фотографии с места убийства неизвестной девушки в Башкирии

Полицейские просят опознать несчастную
Рустем АХУНОВ
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На теле убитой многочисленные синяки и ссадиныНа теле убитой многочисленные синяки и ссадины
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В интернете появились фотографии с места убийства девушки в Стерлитамаке.

По данным из ориентировки можно узнать, что неопознанный труп девушки обнаружили десятого сентября. Было понятно, что смерть носит криминальный характер – на теле погибшей были многочисленные синяки и ссадины.Сейчас стражи порядка пытаются опознать погибшую.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост 169 сантиметров, среднее телосложение.

Была одета: серая футболка с надписью «Tommy Hilfiger», черная велюровая олимпийка, темно-синее трико, белые кроссовки, серые носки.

Если вы узнали погибшую, пожалуйста, обратитесь в полицию.

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