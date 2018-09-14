Появились фотографии с места убийства неизвестной девушки в Башкирии

14 Сент. 16:32 2018-09-14T16:33:57+03:00

На теле убитой многочисленные синяки и ссадины

Изменить размер текста: A A

В интернете появились фотографии с места убийства девушки в Стерлитамаке.

По данным из ориентировки можно узнать, что неопознанный труп девушки обнаружили десятого сентября. Было понятно, что смерть носит криминальный характер – на теле погибшей были многочисленные синяки и ссадины.Сейчас стражи порядка пытаются опознать погибшую.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост 169 сантиметров, среднее телосложение.

Была одета: серая футболка с надписью «Tommy Hilfiger», черная велюровая олимпийка, темно-синее трико, белые кроссовки, серые носки.

Если вы узнали погибшую, пожалуйста, обратитесь в полицию.