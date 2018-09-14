2018-09-16T17:24:01+03:00
Общество

Жители Башкирии стали свидетелями зарождения смерча

Очевидцы засняли происходящее на видео
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В минувший четверг, 13 сентября, в Башкирии жителя села Бураево столкнулись с необычным природным явлением. Прямо на глазах очевидцев зародился смерч. Они сняли происходящее на камеру мобильного телефона и выложили в социальные сети.

На видео видно, как в небо поднимается огромный столб пыли. При этом, местные жители практически не обращают на него внимания и продолжают идти по своим делам. Автор видеоролика и вовсе не переживает, успокаивая свою собеседницу. Он говорит, что ничего страшного не произойдет.

По словам автора, необычное природное явление появилось на трассе Уфа-Янаул в районе поворота на Дюртюли.

Смерч на улицах башкирского села.

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