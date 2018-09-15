В Башкирии осудят автомеханика, по вине которого грузовик «Урал» раздавил мужчину

15 Сент. 20:02 2018-09-15T20:02:09+03:00

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Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, сотрудники ведомства завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Уфы. В ближайшее время сотрудник одной из технических станций предстанет перед судом. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Следователи установили, что в июле 2018 года сотрудники техстанции занимались ремонтом грузовика «Урал». Во время выполнения работ обвиняемый, по просьбе погибшего завел двигатель. Он не убедился в том, что машина стоит на «нейтралке» и многотонная махина наехала на автослесаря. В результате он получил травмы, не совместимые с жизнью.

-В период следствия обвиняемый полностью признал вину в совершении инкриминируемого преступления, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.