На опасном перекрестке под Уфой установили светофор
9 месяцев назад на нем насмерть сбили женщину
фото: архив КП
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Под Уфой на Нагаевском шоссе близ поселка Жилино, наконец, появился пешеходный светофор. Жители поселка ранее были вынуждены переходить дорогу в сторону своего населенного пункта по опасному пешеходному переходу, преодолевая три скоростные полосы.
Дорожный объект повесили здесь еще неделю назад, а заработал он вчера, 13 сентября.
Напомним, 9 месяцев назад, 17 декабря, на этом перекрестке 62-летний мужчина за рулем «Лэнд Крузера» насмерть сбил 77-летнюю пенсионерку, которая возвращалась домой из города. Мужчина не остановился перед «зеброй», чтобы ее пропустить.