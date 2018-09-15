На опасном перекрестке под Уфой установили светофор

15 Сент. 07:13 2018-09-15T07:14:23+03:00

9 месяцев назад на нем насмерть сбили женщину

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Под Уфой на Нагаевском шоссе близ поселка Жилино, наконец, появился пешеходный светофор. Жители поселка ранее были вынуждены переходить дорогу в сторону своего населенного пункта по опасному пешеходному переходу, преодолевая три скоростные полосы.

Дорожный объект повесили здесь еще неделю назад, а заработал он вчера, 13 сентября.

Напомним, 9 месяцев назад, 17 декабря, на этом перекрестке 62-летний мужчина за рулем «Лэнд Крузера» насмерть сбил 77-летнюю пенсионерку, которая возвращалась домой из города. Мужчина не остановился перед «зеброй», чтобы ее пропустить.