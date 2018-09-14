В Башкирии молодая мама уже четыре месяца не может отыскать своего маленького сына

14 Сент. 14:51 2018-09-14T15:29:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В редакцию «Комсомольской правды-Уфа» обратилась жительница села Толбазы Альфия Абдуллина. Женщина сообщила, что вот уже два месяца не видела своего 11-летнего сына Эрнеста. 13 июня мальчик катался на велосипеде на улице Макаренко неподалеку от дома, где он живет вместе с мамой. По словам безутешной матери, мальчика забрал ее бывший муж Алмаз Сагитов.

-Мы с ним в разводе. Хотя он пока не лишен родительских прав, но есть решение суда, по которому он может забирать сына только на две недели в летние каникулы и каждую первую и третью среду во время учебного года. В полиции мне сказали, что это не похищение. Но ведь я не знаю, где находится мой малыш уже два месяца! И где его нерадивый отец тоже никто не знает! Официально он находится в розыске у судебных приставов за неуплату алиментов. Он никогда их не платил! - возмущается безутешная мать.

По ее словам, никто из соседей и знакомых ее бывшего мужа не знают, где он может находиться. К тому же, даже бабушка Эрнеста, которая живет в Толбазах, ничего не знает о местонахождении сына и внука.

Альфия Сагитова предполагает, что ее бывший супруг может находиться в Уфе. Всех, кто видел мальчика на фото, просят связаться с его мамой по телефону: +7 9373380180.