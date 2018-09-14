2018-09-14T13:50:07+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 23-летнего Динара Карагужина

Молодой человек вышел на связь с родными и близкими
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне родные и близкие 23-летнего Динара Карагужина разместили объявление о его пропаже. Житель деревни Старомунасипово, что в Бурзянском районе республики, пропал аж 4 сентября. Родственники молодого человека сообщили, что до недавнего времени он проживал в Уфе, где снимал квартиру.

В минувший четверг, 13 сентября, знакомый Динара сообщил, что он вышел на связь с родными. Где все это время находился парень не сообщается. Известно лишь, что он жив и здоров. Родственники парня поблагодарили пользователей соцсетей за помощь в его поисках.

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