В Башкирии прекращены поиски 23-летнего Динара Карагужина

14 Сент. 13:50 2018-09-14T13:50:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне родные и близкие 23-летнего Динара Карагужина разместили объявление о его пропаже. Житель деревни Старомунасипово, что в Бурзянском районе республики, пропал аж 4 сентября. Родственники молодого человека сообщили, что до недавнего времени он проживал в Уфе, где снимал квартиру.

В минувший четверг, 13 сентября, знакомый Динара сообщил, что он вышел на связь с родными. Где все это время находился парень не сообщается. Известно лишь, что он жив и здоров. Родственники парня поблагодарили пользователей соцсетей за помощь в его поисках.