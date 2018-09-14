2018-09-14T13:15:19+03:00
Общество

МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

Жителей республики просят внимательнее обращаться с огнем
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Изменить размер текста:

Сегодня, 14 сентября, МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за чрезвычайного класса пожароопасности. По данным Башгидрометцентра в течение пяти дней - с 15 по 20 сентября - в республике прогнозируется высокая вероятность возникновения лесных пожаров.

Как отметили в пресс-службе экстренного ведомства, жителям республики следует внимательнее отнестись к пожарной безопасности.

-Не бросайте непотушенные окурки и спички в траву, не разводите костры вблизи зданий и сооружений, в лесопарковых зонах, не оставляйте брошенными на улице бутылки и битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы, - заявили в республиканском МЧС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера