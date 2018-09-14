МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

14 Сент. 13:12 2018-09-14T13:15:19+03:00

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Сегодня, 14 сентября, МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за чрезвычайного класса пожароопасности. По данным Башгидрометцентра в течение пяти дней - с 15 по 20 сентября - в республике прогнозируется высокая вероятность возникновения лесных пожаров.

Как отметили в пресс-службе экстренного ведомства, жителям республики следует внимательнее отнестись к пожарной безопасности.

-Не бросайте непотушенные окурки и спички в траву, не разводите костры вблизи зданий и сооружений, в лесопарковых зонах, не оставляйте брошенными на улице бутылки и битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы, - заявили в республиканском МЧС.