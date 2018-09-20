2018-09-20T18:59:14+03:00
Происшествия

Бросился на помощь: волонтер рассказал, как оказал помощь пострадавшей на скале девушке

Молодой человек оказался на месте одним из первых
Рустем АХУНОВ
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Волонтер рассказал, как помогал спасать пострадавшую на скале девушкуВолонтер рассказал, как помогал спасать пострадавшую на скале девушку
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Волонтер и общественник Тимур Б. рассказал о том, что случилось в первые минуты после падения девушки с висячего камня в Уфе.

- Я был на лодке рядом со спасателями. По рации услышал, что девушка упала в воду у висячего камня (сперва в аварийные службы поступила именно эта информация – прим. ред). Сразу решил доплыть на место. У меня было мало бензина, но я об этом даже не думал. Перед глазами была жизнь человека. Я врубил полный газ и приехал на место раньше катера спасателей, - объяснил молодой человек.

К счастью, запаса горючего хватило. Когда Тимур прибыл к скале, там уже находилась пешая группа спасателей.

- На берегу были рыбаки, женщина и парень-инвалид. Именно он первым нашел пострадавшую. Он не мог сказать, где упавшая с горы, только руками показывал. Девушка лежала в кустах. После этого ее аккуратно перенесли до лодки прибывших спасателей и переправили до спортивного центра «Биатлон», - вспоминает парень.

Уфимец Тимур - основатель общественного движения "Форси". Вместе со своими помощниками, он привлекает молодежь к ведению здорового образа жизни. Этим летом волонтер организовывал для молодежи отдых на воде - катал на парусных и моторных лодках. Именно на такой «моторке» Тимур поспешил на помощь пострадавшей девушке.

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