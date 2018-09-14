Житель Башкирии после издевательств над матерью избил еще и полицейского

14 Сент. 18:18 2018-09-14T18:18:01+03:00

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Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, 31 июля в башкирском селе Архангельское на сотрудника полиции напал местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, в тот день 47-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во дворе одного из домов избил руками и ногами участкового уполномоченного. Известно, что в тот момент сотрудник полиции находился при исполнении служебных обязанностей. Более того, полицейский прибыл на вызов по заявлению соседей мужчины - они позвонили в полицию и сообщили, что подозреваемый издевается над матерью.

-В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - подытожили в пресс-службе следкома по Башкирии.