2018-09-14T12:01:49+03:00
Общество

В Уфе по улице торжественно пронесут Свиток Торы

Из-за шествия перекроют движение по улице Блюхера
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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В предстоящее воскресенье, 16 сентября, в Уфе пройдет торжественная церемония внесения свитка Торы в синагогу. Днем на улице Блюхера состоится праздничное шествие, в связи с чем будет частично перекрыто автомобильное движение. В уфимской мэрии сообщают, что с 14.45 до 15.15 часов будет закрыт проезд транспорта от дома №1/2 до дома №1/1. Автолюбителям следует заранее спланировать свой маршрут. Также отмечается, что на данном участке будут установлены соответствующие знаки.

Церемония внесения Свитка Торы в синагогу по традиции сопровождается праздничным шествием верующих. Каждый из Свитков пишется в ручную профессиональным писцом в течение года или даже нескольких лет. Для представителей иудейской конфессии завершение работы над страницей «Книги Закона» является настоящим праздником.

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