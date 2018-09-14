Жительница Уфы обокрала продавца на 78 тысяч рублей и 500 долларов

14 Сент. 11:21 2018-09-14T11:21:37+03:00

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Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, накануне в отдел полиции обратился сотрудник одного из рынков Уфы. По его словам, неизвестная женщина похитила у него внушительную сумму: 78 тысяч рублей и 500 долларов.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемой.

-Ей оказалась ранее судимая 58-летняя женщина, которая в начале сентября прибыла в Уфу, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

По предварительной версии подозреваемая уличила момент когда продавец отвлечется и достала деньги из его сумки. Затем она поспешила скрыться.

На данный момент злоумышленница задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело. Похищенные деньги возвращены законному владельцу, отметили в ведомстве.