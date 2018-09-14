В Башкирии внезапно скончался 29-летний молодой человек

14 Сент. 10:39 2018-09-14T10:39:46+03:00

Односельчане до сих пор не могут поверить в случившееся

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Жители башкирского села Кушнаренково буквально ошарашены смертью молодого парня: 29-летний Айдар Дусалимов внезапно скончался на днях. По словам жителей села, никаких болезней у него не было. Ему, якобы, просто стало плохо, когда он находился дома. Медики доставили его в больницу, но он скончался в реанимации.

В социальных сетях кушнаренковцы удивляются этому факту: по словам некоторых из них у Айдара было хорошее здоровье. Односельчане отзываются об умершем исключительно в положительном свете - он был позитивным и добрым.

Примечательно, что всего за пять лет до смерти Айдара из жизни ушел его родной старший брат Алмаз. Подробности его гибели не сообщаются. Теперь их мама осталась одна.

Редакция «Комсомольской правды-Уфа» приносит соболезнования родным и близким молодого человека.