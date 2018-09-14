Уфимские спасатели освободили из плена собаку

14 Сент. 10:32 2018-09-14T10:33:00+03:00

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Как сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы, вчера на пульт спасателей поступил звонок от жительницы башкирской столицы. Женщина заявила, что во время прогулки услышала жалобный скулеж и, пойдя на звуки, наткнулась на сидящую в яме собаку. Она не смогла самостоятельно вызволить из плена животное и обратилась в службу спасения.

Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда обвязали пса веревкой и вызволили его из плена. Они передали собаку нашедшей ее женщине. Она обещала позаботиться о животном, пока не найдется хозяин.

Как отметили в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы, у спасателей есть приоритетность вызовов, и первоочередными обращениями являются те заявки, где существует угроза безопасности и жизни человека.