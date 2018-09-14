2018-09-14T09:50:29+03:00
Спорт

«Зеленое дерби»: «Салават Юлаев» примет «Ак Барс» на домашнем льду

Подопечные Николая Цулыгина продолжают домашнюю серию
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Первое в новом сезоне КХЛ «Зеленое дерби» стартует сегодня, 14 сентября, на льду «Уфа-Арена». Уфимский «Салават Юлаев» подошел к важнейшему противостоянию с четырьмя победами в пяти матчах. Ранее дружина Николая Цулыгина одолела в валидольном матче нижегородское «Торпедо» со счетом 4:3. При этом в стане юлаевцев отсутствует несколько ключевых игроков. Из-за травм игру пропустят голкипер Юха Метсола, Григорий Панин и Захар Арзамасцев.

Действующий обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» также понес потери: в составе на игру с «Салаватом» не появятся Андрей Попов, Александр Свитов и Роман Манухов.

Матч начнется в 19:00 по местному времени. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал БСТ.

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