2018-09-14T08:56:39+03:00
Общество

В предстоящие выходные в Башкирии ожидается дождливая погода

Синоптики предупреждают и об усилении ветра
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 14 сентября, днем местами по республике ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает Башгидрометцентр. Кроме того, дождь прогнозируется и ночью, в частности в северных районах Башкирии пройдут умеренные ливни с грозами. В южных районах республики осадков не ожидается. Ветер юго-западный, западный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью +10...+15°, днем +18...+23°.

В предстоящую субботу, 15 сентября, в некоторых районах республики также пройдут дожди. Ветер переменный, слабый. Температура воздуха ожидается ночью +4...+9°, днем +18...+23°.

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