В Башкирии с начала года родилось 29 тысяч детей

14 Сент. 08:11 2018-09-14T08:11:37+03:00

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За неполные девять месяцев в Башкирии родилось 29 тысяч детей, информирует Фонд социального страхования. В организации подчеркнули, что среди новорожденных больше мальчиков.

Как отметили в Фонде, за 2018 год в республике родились четыре тройни.

Как оказалось, чаще всего рождаются дети с весом от 3,2 до 3,4 кг и ростом около 52 см. При этом, наибольшее количество малышей появляются на свет в среду.

По данным ФСС, среди жителей Башкирии все чаще появляются желающие завести второго ребенка. В Фонде также отметили, что с начала года по программе «Родовый сертификат» организацией было выделено 350 млн рублей на улучшение качества медицинского обслуживания в родильных отделениях и женских консультациях.