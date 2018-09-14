В Башкирии на следующей неделе ожидается резкое похолодание

14 Сент. 07:50 2018-09-14T07:50:35+03:00

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На следующей рабочей неделе в республике ожидается резкая перемена погоды. «Бабье лето» подходит к концу и жителей Башкирии ждет похолодание. Синоптики прогнозируют, что в начале недели в Уфе еще задержится относительно теплая погода - до +20 градусов. Однако после 20 сентября столбики термометров опустятся до 10 градусов.

Согласно предварительному прогнозу, в ночь на четверг в башкирской столице пройдут дожди с грозами. К тому же, в конце следующей недели в республике станет заметно холоднее. Температура воздуха днем не будет превышать +12 градусов.