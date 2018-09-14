«Пойду, прогуляюсь»: в Уфе разыскивают 41-летнего Рустама Таюпова
Мужчина вышел прогуляться во время обеда на работе и пропал
В последний раз мужчину видели сослуживцы на работе
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В Уфе друзья и родственники разыскивают 41-летнего Рустама Таюпова, пропавшего еще 10 сентября при крайне странных обстоятельствах. Как рассказал родной брат Рустама, мужчина поехал на работу на предприятие. В обеденный перерыв он заявил сослуживцам, что хочет прогуляться и подышать свежим воздухом, но обратно так и не вернулся. Автомобиль Рустама так и остался стоять припаркованным возле проходной, а телефон мужчины оказался выключенным.
Был одет: спецодежда темно-синего цвета, рыжий свитер.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего Рустама Таюпова, просьба обратиться в полицию или по номеру 89373593175.