2018-09-14T12:31:36+03:00
Общество

«Пойду, прогуляюсь»: в Уфе разыскивают 41-летнего Рустама Таюпова

Мужчина вышел прогуляться во время обеда на работе и пропал
Яна Базекина
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В последний раз мужчину видели сослуживцы на работеВ последний раз мужчину видели сослуживцы на работе
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В Уфе друзья и родственники разыскивают 41-летнего Рустама Таюпова, пропавшего еще 10 сентября при крайне странных обстоятельствах. Как рассказал родной брат Рустама, мужчина поехал на работу на предприятие. В обеденный перерыв он заявил сослуживцам, что хочет прогуляться и подышать свежим воздухом, но обратно так и не вернулся. Автомобиль Рустама так и остался стоять припаркованным возле проходной, а телефон мужчины оказался выключенным.

Был одет: спецодежда темно-синего цвета, рыжий свитер.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего Рустама Таюпова, просьба обратиться в полицию или по номеру 89373593175.

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