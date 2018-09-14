«Попал в сложную ситуацию»: в Башкирии прекращены поиски Ильшата Мухаметшина

14 Сент. 07:24 2018-09-14T07:24:48+03:00

Родственники рассказали, что у парня не было возможности связаться с семьей

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В Башкирии прекращены поиски жителя Буздяка Ильшата Мухаметшина. Как сообщили его родственники в соцсетях, парень исчез 10 сентября: сел в свой автомобиль ВАЗ-21140 и поздно вечером отправился из деревни Килим в Урзайбаш, но до дома он так и не добрался, а потому на следующее утро взволнованная семья забила тревогу.

- Спасибо всем неравнодушным, Ильшат нашелся, - сообщила вчера, 13 сентября, родная сестра парня Юлиана А. – Нет, он не загулял, не запил, а попал в сложную ситуацию. Ему даже не дали связаться с родственниками.

В подробности жизненных перипетий брата девушка вдаваться не стало, объяснив, что сейчас с ним все в порядке, и это главное.