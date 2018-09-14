В Уфе ночью «Лада Калина» насмерть сбила женщину

14 Сент. 07:06 2018-09-14T07:07:14+03:00

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Сегодня, в ночь на 14 сентября, в Уфе на улице Российская произошло смертельное ДТП: автомобиль «Лада Калина» наехал на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Удар был такой силы, что помяло даже капот «легковушки», а сама несчастная от полученных травм скончалась на месте еще до приезда скорой помощи.

Очевидцы происшествия, выложившие фото с места аварии в группу «БашДТП», рассказывают, что «Калина» неслась по дороге с огромной скоростью и даже не заметила пешехода, но и сама женщина шла, опустив голову, и не оглядываясь по сторонам.

Теперь в причинах и обстоятельствах ДТП предстоит разбираться сотрудникам республиканской Госавтоинспекции.