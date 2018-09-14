2018-09-14T06:51:53+03:00
Происшествия

Житель Омской области, виновный в ДТП, где погибли два пассажира, пойдет под суд

Из-за лихачества водителя погибла его беременная жена
Яна Базекина
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Смертельная авария произошла еще в июле этого года, на 1472 километре трассы «Самара-Уфа-Челябинск». Две семьи из Омска возвращались после отдыха в Геленджике на иномарке «Мерседес Бенц 200» в родной город. Как полагает следствие, 28-летний водитель решил превысить скорость – разогнался более чем на 100 километров в час, но не проконтролировал боковой интервал, из-за чего иномарка влетела в припаркованную на обочине фуру «Скания».

Переднюю часть «Мерседеса» смяло, словно консервную банку: на месте погибли 25-летняя жена водителя, которая находилась на восьмом месяце беременности, и 32-летний пассажир.

После проверки прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение в отношении лихача по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

- Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу, — добавили в надзорном ведомстве.

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