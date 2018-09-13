«Невесту» Радика Юльякшина поймали сотрудники ГИБДД

13 Сент. 21:11 2018-09-13T21:11:48+03:00

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Певицу Гульназ Асаеву, которой приписывали роман с заслуженным артистом Башкирии Радиком Юльякшиным, поймали за нарушение ПДД.

Девушка выложили в соцсети фотографию, на которой объяснила, что едва не лишилась водительского удостоверения, спеша на съемки очередного клипа. Судя по всему, девушку остановили сотрудники ГИБДД из Татарстана. Причину вынужденной остановки Гульназ не озвучила. Возможно, она совершила обгон в запрещенном месте.

Напомним, что не так давно в аварию в центре Уфы попал сам Радик Юльякшин. В джип артиста въехала «Лада Приора». К счастью, тогда никто из участников ДТП не пострадал. Даже наоборот, оба водители успели подружиться.