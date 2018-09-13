В центре Уфы загорелся деревянная двухэтажка
Здание серьезно пострадало [видео]
В центре Уфы загорелся деревянный баракФото: Яна Базекина
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Сегодня вечером, 13 сентября, в центре Уфы загорелся двухэтажный деревянный барак.
Старое двухэтажное здание на пересечении улиц Запоточцкого и Подвойского охватило огнем примерно в 18 часов по Уфе. Вскоре на место прибыли несколько пожарных машин и карета «скорой помощи». Горящее здание обступили многочисленные зеваки и школьники из соседнего учебного заведения.
Огнем полностью уничтожило крышу барака. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, которые устанавливают причины, по которым загорелся дом.
Пока неизвестно, есть пострадавшие в пожаре. Видео разместили в сообществе «БашДТП».
Горит жилой дом в центре Уфы 13.09.