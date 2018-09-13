В центре Уфы загорелся деревянная двухэтажка

13 Сент. 18:37 2018-09-13T18:37:19+03:00

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Сегодня вечером, 13 сентября, в центре Уфы загорелся двухэтажный деревянный барак.

Старое двухэтажное здание на пересечении улиц Запоточцкого и Подвойского охватило огнем примерно в 18 часов по Уфе. Вскоре на место прибыли несколько пожарных машин и карета «скорой помощи». Горящее здание обступили многочисленные зеваки и школьники из соседнего учебного заведения.

Огнем полностью уничтожило крышу барака. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, которые устанавливают причины, по которым загорелся дом.

Пока неизвестно, есть пострадавшие в пожаре. Видео разместили в сообществе «БашДТП».