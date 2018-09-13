В Белебеевском районе Башкирии водитель ВАЗ насмерть сбил пешехода

13 Сент. 17:43 2018-09-13T18:26:11+03:00

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В Белебеевском районе Башкирии 22-летний водитель 2105 насмерть сбил пешехода.

По предварительной версии МВД Башкирии, авария произошла вечером девятого сентября. Молодой водитель ехал по улице Первомайской в селе Аксакова. В один момент он решил обогнать колонну машин. В это же время один из автомобилей в колонне также начал совершать обгон. Чтобы избежать столкновения, водитель «пятерки» вывернул руль и съехал в кювет.

К несчастью, в этот момент на обочине находился пешеход. От столкновения мужчина погиб на месте. Молодой водитель и его пассажиры скрылись с места происшествия.

Вскоре предполагаемый виновник ДТП сам явился в полицию. Сейчас автоинспекторы устанавливают все подробности проишествия.