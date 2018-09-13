Гульназ Шафикова: Нужно, чтобы выпускники возвращались в Башкирию
Министр образования рассказала об обучении за пределами региона
Министр образования Башкирии призывает возвращать выпускников в республику
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Министр образования Башкирии Гульназ Шафикова прокомментировали ситуацию башкирскими выпускниками, уехавшими учиться за пределы республики.
Дело в том, что по разным данным, за пределами Башкирии обучаются от 24% до 60% выпускников. Естественно, республике выгодно, чтобы молодые люди оставались работать на Родине.
- Если выпускники уезжают учиться в другие регионы – это не смертельно. Страшно, когда не возвращаются. Главная наша задача – вернуть в республику молодых специалистов, закончивших обучение. Вопрос требует серьезного рассмотрения, - объяснила министр.