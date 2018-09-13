В Уфе найдены родственники потерявшегося мальчика

13 Сент. 15:46 2018-09-13T15:46:47+03:00

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В столице Башкирии нашли родственников Рашита, мальчика, которого в отдел полиции привела женщина. Сейчас его бабушка пришла в полицию.

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что мама мальчика работает в другом городе. Его воспитанием занимается бабушка. По предварительным данным, ребенок вышел из дома самовольно и заблудился.

Напомним, мальчика нашли еще вчера. На него обратила внимание уфимка и передала сотрудникам ППС. Ребенок сутки просидел в отделе, пока искали его родителей. К счастью, все завершилось благополучно.