2018-09-13T15:46:47+03:00
Общество

В Уфе найдены родственники потерявшегося мальчика

Все подробности выясняют полицейские
Эльвина АПАРИНА
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фото: пресс-служба МВД по РБфото: пресс-служба МВД по РБ
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В столице Башкирии нашли родственников Рашита, мальчика, которого в отдел полиции привела женщина. Сейчас его бабушка пришла в полицию.

В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что мама мальчика работает в другом городе. Его воспитанием занимается бабушка. По предварительным данным, ребенок вышел из дома самовольно и заблудился.

Напомним, мальчика нашли еще вчера. На него обратила внимание уфимка и передала сотрудникам ППС. Ребенок сутки просидел в отделе, пока искали его родителей. К счастью, все завершилось благополучно.

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