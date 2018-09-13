В Уфе найдены родственники потерявшегося мальчика
Все подробности выясняют полицейские
фото: пресс-служба МВД по РБ
Изменить размер текста:
В столице Башкирии нашли родственников Рашита, мальчика, которого в отдел полиции привела женщина. Сейчас его бабушка пришла в полицию.
В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что мама мальчика работает в другом городе. Его воспитанием занимается бабушка. По предварительным данным, ребенок вышел из дома самовольно и заблудился.
Напомним, мальчика нашли еще вчера. На него обратила внимание уфимка и передала сотрудникам ППС. Ребенок сутки просидел в отделе, пока искали его родителей. К счастью, все завершилось благополучно.