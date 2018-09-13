2018-09-13T16:33:54+03:00
Общество

Минобр Башкирии: Электронные книги не заменят учебник

В ведомстве прокомментировали идею заменить бумажные книги
Рустем АХУНОВ
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Министр образования Башкирии рассказала о переходе на электронные учебникиМинистр образования Башкирии рассказала о переходе на электронные учебники
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Министр образования Башкирии Гульназ Шафикова поделилась мнением о переходе учеников на электронные учебники.

- Я считаю, что электронные книги не заменят учебники. На примере моих детей могу сказать, что им больше нравится листать бумажную книгу. В любом случае, нужно пробовать в каждом классе. Может быть кому-то это будет удобнее, чем носить по шесть килограммов книг. Думаю, что сами педагоги никогда не откажутся от оптимизации, если это возможно, - объяснила министр.

Представители Роспотребнадзора Башкирии, в свою очередь, отметили, что пока в ведомстве нет четкого понимания, как должен выглядеть электронный учебник. Дело в том, что перед тем как попасть в руки школьников, все бумажные носители проходят обязательную проверку – текст и межстрочный интервал должны соответствовать государственным нормам и стандартам.

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