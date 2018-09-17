2018-09-17T06:09:26+03:00
Происшествия

Женщина, сбитая на «зебре» в Стерлитамаке, скончалась

Врачи сделали все возможное, но травмы оказались сильнее
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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Во вторник, 11 сентября, в Стерлитамаке поздно вечером произошла серьезная авария с участием пешеходов. Водитель «Форда» на пешеходном переходе сбил двоих людей – мужчину и женщину. Оба они выжили и были переданы скорой в тяжелом состоянии. Однако вчера, 12 сентября, сбитая женщина скончалась в больнице, не приходя в себя. Врачи сделали все возможное, но травмы оказались сильнее.

Мужчина до сих пор находится в реанимации. Очевидцы аварии отметили, что еще до столкновения водитель иномарки совершал опасные виражи на дороге и значительно превышал скорость.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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