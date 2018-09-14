В Уфе на проспекте Октября столкнулись два мотоцикла и три автомобиля

14 Сент. 16:02 2018-09-14T16:02:18+03:00

Изменить размер текста: A A

12 сентября вечером в столице Башкирии произошла массовая авария с участием двух мотоциклов, «Сузуки» и «Хонда», и трех автомобилей. К счастью, никто из участников ДТП не получил серьезных травм. Оба байкера отделались незначительными ушибами.

Как стало известно, молодой человек за рулем мотоцикла «Хонда» на полном ходу въехал в другого байкера на «Сузуки». От удара второго мотоциклиста отбросило на автомобили.

Напомним, сейчас в Башкирии сотрудники ГИБДД проводят спецоперацию «Мотоцикл» и выявляют нарушения со стороны водителей двухколесного транспорта. С начала сезона в республике произошла 61 авария с участием мотоциклов, мопедов и скутеров.