2018-09-14T16:02:18+03:00
Происшествия

В Уфе на проспекте Октября столкнулись два мотоцикла и три автомобиля

К счастью, серьезно никто не пострадал
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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12 сентября вечером в столице Башкирии произошла массовая авария с участием двух мотоциклов, «Сузуки» и «Хонда», и трех автомобилей. К счастью, никто из участников ДТП не получил серьезных травм. Оба байкера отделались незначительными ушибами.

Как стало известно, молодой человек за рулем мотоцикла «Хонда» на полном ходу въехал в другого байкера на «Сузуки». От удара второго мотоциклиста отбросило на автомобили.

Напомним, сейчас в Башкирии сотрудники ГИБДД проводят спецоперацию «Мотоцикл» и выявляют нарушения со стороны водителей двухколесного транспорта. С начала сезона в республике произошла 61 авария с участием мотоциклов, мопедов и скутеров.

фото: соцсети

фото: соцсети

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