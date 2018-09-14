В Стерлитамаке местный житель с ножом напал на продавщицу
Сотрудники полиции в Стерлитамаке задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на продуктовый магазин.
Как рассказала женщина, в киоск зашел постоянный покупатель. Однако он не стал покупать продукты, а достал нож и стал им угрожать продавщице, требуя отдать ему 2000 рублей с кассы. При этом злоумышленник кричал, чтобы та ни в коем случае, не вызывала полицию. Испуганная женщина отдала ему 1200 рублей, после чего разбойник скрылся.
Но далеко уйти и потратить их ему не удалось – в течение часа его личность установили и мужчину задержали.
- Оказалось, что 36-летний местный житель уже имеет за плечами судимости за те же деяния. Он вернул злополучные 1200 рублей владельцу магазина, - прокомментировали в МВД по РБ.