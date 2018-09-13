Александру Филиппову Верховный суд Башкирии отменил приговор

13 Сент. 13:26 2018-09-13T13:26:18+03:00

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13 сентября в Верховном суде Башкирии рассмотрели апелляционную жалобу Александра Филиппова. Судья отменил приговор, который ранее, в апреле текущего года, вынес Уфимский районный суд бывшему вице-мэру Уфы. Экс-чиновник может избежать наказания в связи с истечением срока давности по делу. За содеянное он был приговорен к штрафу в размере 250 тысяч рублей.

На данный момент уголовное дело направлено на дорасследование.

Напомним, Филиппов был признан виновным в неуплату налогов. Он обвинялся в том, что не заплатит почти четыре миллиона рублей налогов со сделки в 2011 году.