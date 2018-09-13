2018-09-13T13:26:18+03:00
Происшествия

Александру Филиппову Верховный суд Башкирии отменил приговор

Уголовное дело бывшего вице-мэра направлено на дорасследование
Эльвина АПАРИНА
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фото: архивфото: архив
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13 сентября в Верховном суде Башкирии рассмотрели апелляционную жалобу Александра Филиппова. Судья отменил приговор, который ранее, в апреле текущего года, вынес Уфимский районный суд бывшему вице-мэру Уфы. Экс-чиновник может избежать наказания в связи с истечением срока давности по делу. За содеянное он был приговорен к штрафу в размере 250 тысяч рублей.

На данный момент уголовное дело направлено на дорасследование.

Напомним, Филиппов был признан виновным в неуплату налогов. Он обвинялся в том, что не заплатит почти четыре миллиона рублей налогов со сделки в 2011 году.

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