52-летнего инвалида минздрав Башкирии лишил жизненно важных препаратов

13 Сент. 14:04 2018-09-13T14:04:31+03:00

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Минздрав Башкирии лишил инвалида третьей группы жизненно важных препаратов. За права 52-летнего мужчину вступилась прокуратура.

В марте текущего года специалисты назначили пациенту, страдающему редким заболеванием крови, дорогостоящий лекарственный препарат. Стоил он в районе 35 тысяч рублей. На протяжении года ему требовалось принимать по четыре упаковки в месяц.

- Несмотря на то, что медикамент был жизненно важен для больного и, в соответствии с законодательством, должен был выделяться ему бесплатно, Минздрав республики и местная больница не обеспечили инвалида лекарством, - сообщает прокуратура.

Однако по решению суда больницу обязали выдать больному лекарства.