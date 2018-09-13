2018-09-13T14:04:31+03:00
Общество

52-летнего инвалида минздрав Башкирии лишил жизненно важных препаратов

На защиту мужчины встала прокуратура
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Минздрав Башкирии лишил инвалида третьей группы жизненно важных препаратов. За права 52-летнего мужчину вступилась прокуратура.

В марте текущего года специалисты назначили пациенту, страдающему редким заболеванием крови, дорогостоящий лекарственный препарат. Стоил он в районе 35 тысяч рублей. На протяжении года ему требовалось принимать по четыре упаковки в месяц.

- Несмотря на то, что медикамент был жизненно важен для больного и, в соответствии с законодательством, должен был выделяться ему бесплатно, Минздрав республики и местная больница не обеспечили инвалида лекарством, - сообщает прокуратура.

Однако по решению суда больницу обязали выдать больному лекарства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера