Маршрутки в Уфе подняли цены за проезд
По словам водителей, поднятие цен связано с подорожанием топлива
фото: Рустем АХУНОВ
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В столице Башкирии вновь подорожал проезд на маршрутках. Как сообщает портал UfaCityNews.ru, о подорожании цен заявили водители маршруток №257, которые ездят по маршруту Уфа-Дема.
Теперь проезд в них обойдется в 30 рублей, Дема-Авдон – 40 рублей, Уфа-Авдон – 70 рублей. Сами водители автобусов сообщили, что поднятие цен связано с тем, что подорожало топливо.
Буквально на днях цены на проезд подняли и в маршрутке № 269 – которая перевозит пассажиров с Черниковки в Зеленую рощу. Раньше проезд в ней обходился в 20 рублей, а сейчас – 25.