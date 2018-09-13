Маршрутки в Уфе подняли цены за проезд

13 Сент. 12:47 2018-09-13T12:47:49+03:00

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В столице Башкирии вновь подорожал проезд на маршрутках. Как сообщает портал UfaCityNews.ru, о подорожании цен заявили водители маршруток №257, которые ездят по маршруту Уфа-Дема.

Теперь проезд в них обойдется в 30 рублей, Дема-Авдон – 40 рублей, Уфа-Авдон – 70 рублей. Сами водители автобусов сообщили, что поднятие цен связано с тем, что подорожало топливо.

Буквально на днях цены на проезд подняли и в маршрутке № 269 – которая перевозит пассажиров с Черниковки в Зеленую рощу. Раньше проезд в ней обходился в 20 рублей, а сейчас – 25.