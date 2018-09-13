2018-09-14T08:17:31+03:00
Происшествия

Стала известна личность уфимки, упавшей с висячего камня

За жизнь девушки борются врачи
Рустем АХУНОВ
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Пострадавшая была в тяжелом состоянииПострадавшая была в тяжелом состоянии
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Пострадавшей в недавнем инциденте на висячем камне оказалась Лариса Ф. (имя изменено – прим. ред).

Напомним, что инцидент случился в минувшее воскресенье, девятого сентября. Девушка отправилась на обзорную точку, чтобы записать красивый видеоролик с танцем. В один момент несчастная оступилась и упала вниз с огромной высоты. Примечательно, что ребята, которые вели запись не стали ей помогать.

- Там было трое девушек. Они не искали, не пытались вызвать помощь, только бежали оттуда, собрав все вещи. Кто эти равнодушные девушки после этого? – рассказал родственник пострадавшей.

Известно, что после падения девушка находилась в очень тяжелом состоянии. Переправлять до больницы ее пришлось на лодке.

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