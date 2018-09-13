«На мою жену многие заглядывались»: муж пропавшей в Башкирии Елены Шабарчиной не теряет надежды

13 Сент. 12:02 2018-09-13T12:03:45+03:00

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В Стерлитамаке продолжаются поиски пропавшей 34-летней Елены Шабарчиной, которая 27 августа вышла из больницы, но домой так и не вернулась. Волонтеры поисково-спасательного отряда каждый день прочесывают город и его окрестности: проверяются все заброшенные здания и лесополосу. Вчера, 12 сентября, были отработаны свидетельства о предположительном местонахождении Елены, уточнены данные в больницах, но никаких результатов это не дало.

Тем временем муж Елены Василий Шабарчин не перестает верить в лучшее, и уверен: его жена жива и здорова. Мужчина поделился с «КП-Уфа» предположением, что в исчезновении может быть замешан какой-нибудь другой ухажер.

- У меня очень красивая жена, она никогда не испытывала недостатка в мужском внимании, но Лена никогда мне ничего не говорила, чтобы не расстраивать меня, - вздыхает Василий. – Искренне хочу верить, что ее эффектная внешность не стала приманкой для других мужчин.

Приметы пропавшей: рост около 175 сантиметров, телосложение среднее, волосы рыжие, глаза голубые.

Особые приметы: родинка справа над верхней губой.

Была одета: розовая кофта, синие джинсы, серебристые высокие кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении Елены Шабарчиной, просьба обратиться по телефону 8(987)106-06-01 или в полицию.

Напомним, женщину дома ждут мать, супруг и 14-летняя дочь.