35 млрд рублей уйдет на строительство Восточного выезда из Уфы

13 Сент. 10:46 2018-09-13T10:47:12+03:00

Рустэм Марданов встретился с министром транспорта России Евгением Дитрихом и обсудил все моменты

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На днях Рустэм Марданов встретился с министром транспорта России Евгением Дитрихом, чтобы обсудить перспективы проекта по финансированию и строительству Восточного выезда из Уфы на автодорогу М-5 «Урал».

Премьер-министр отметил, что строительство данного выезда принципиально важно для города и социально--экономического развития республики.

Что касается финансов, на строительство выделят 35 млрд рублей.

– Самый крупный инфраструктурный проект, который сейчас в работе - проект Восточного выезда, соединяющий через Уфу две федеральные трассы - М-5 и М-7. Ориентировочная стоимость - 35 млрд рублей. Мы сосредоточены на реализации проекта в запланированные сроки и в этом году планируем приступить к активному этапу работы, – сказал Рустэм Марданов.