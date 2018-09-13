30-летний житель Башкирии зарезал своего родственника

13 Сент. 12:00 2018-09-13T12:00:25+03:00

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Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения тела 36-летнего мужчины в одном из домов села Красный Яр 12 сентября.

Как сообщает следком, погибший вместе со своим 30-летним родственником проводили вечер за горячительными напитками. В какой-то момент, как это часто бывает, произошла ссора. Разъяренный мужчина схватил нож и ударил им несколько раз своего родственника. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте до приезда врачей.

- В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, - прокомментировали в ведомстве.