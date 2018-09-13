В Башкирии фирма незаконно добывала полезные ископаемые
В Башкирии оштрафовали организацию «Уральская добывающая компания» за незаконную добычу полезных ископаемых.
Как сообщили в прокуратуре, в прошлом году организация вышла за пределы представленного ему горного отвода и незаконно добывала песчано-гравийную смесь. Все это происходило вблизи деревни Кулушево Кармаскалинского района. Фирма не имела лицензии на добывание ископаемых.
- Компания разработала карьер длиной 150 и шириной 90 метров, откуда на грузовиках «Камаз» и «Merсedes» вывозила полезные ископаемые, - сообщили в надзорном ведомстве.
Суд признал вину фирмы и оштрафовал её на 400 тысяч рублей. После прокурорского вмешательства организация прекратила незаконную деятельность.