2018-09-13T14:45:52+03:00
Происшествия

В Башкирии фирма незаконно добывала полезные ископаемые

Теперь она обязана выплатить крупный штраф
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

В Башкирии оштрафовали организацию «Уральская добывающая компания» за незаконную добычу полезных ископаемых.

Как сообщили в прокуратуре, в прошлом году организация вышла за пределы представленного ему горного отвода и незаконно добывала песчано-гравийную смесь. Все это происходило вблизи деревни Кулушево Кармаскалинского района. Фирма не имела лицензии на добывание ископаемых.

- Компания разработала карьер длиной 150 и шириной 90 метров, откуда на грузовиках «Камаз» и «Merсedes» вывозила полезные ископаемые, - сообщили в надзорном ведомстве.

Суд признал вину фирмы и оштрафовал её на 400 тысяч рублей. После прокурорского вмешательства организация прекратила незаконную деятельность.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера