В Башкирии фирма незаконно добывала полезные ископаемые

13 Сент. 14:45 2018-09-13T14:45:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии оштрафовали организацию «Уральская добывающая компания» за незаконную добычу полезных ископаемых.

Как сообщили в прокуратуре, в прошлом году организация вышла за пределы представленного ему горного отвода и незаконно добывала песчано-гравийную смесь. Все это происходило вблизи деревни Кулушево Кармаскалинского района. Фирма не имела лицензии на добывание ископаемых.

- Компания разработала карьер длиной 150 и шириной 90 метров, откуда на грузовиках «Камаз» и «Merсedes» вывозила полезные ископаемые, - сообщили в надзорном ведомстве.

Суд признал вину фирмы и оштрафовал её на 400 тысяч рублей. После прокурорского вмешательства организация прекратила незаконную деятельность.