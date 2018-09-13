В уфимской Черниковке найден маленький ребенок, разыскиваются родители

13 Сент. 09:48 2018-09-13T09:48:48+03:00

Мальчик говорит, что его зовут Рашит

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Полицейские столицы Башкирии устанавливают личность маленького мальчика, которого вчера, 12 сентября, сотрудникам ППС передала уфимка.

Ребенка, найденного женщиной на улице Первомайской, 63, доставили в отдел полиции. Его личность все еще не установлена, разыскиваются родители. Мальчик сказал полицейским, что его зовут Рашит. .

На вид малышу пять лет, телосложение худощавое, волосы черные. Разговаривает плохо.

Одет в синие джинсы, толстовку с орнаментом, темно-синюю рубашку, кроссовки черного цвета.

Если вы узнали ребенка или вам известно местонахождение близких мальчика, просим вас немедленно сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: 8 (347) 237-19-60 или 02 (102 – с мобильного), 8 (347) 242-13-72.