Куда сходить в Уфе 13 сентября

13 Сент. 09:38 2018-09-13T09:38:35+03:00

"Комсомолка" подскажет, чем заняться сегодня вечером

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На вечеринку.

В загородном ресторане "Версаль" (район Мелькомбината, ул. Элеваторная ,13) сегодня состоится "Grand Bal & Battle Show"- самая крупная светско-спортивная вечеринка года, которую устраивает известная уфимская теледива Евгения Машко. В программе бои гладиаторов, бокс, армреслинг, женские бои, крысиные бега и многое другое. Специальный гость праздника - экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Грановская, которая исполнит все золотые хиты группы. (18+)

Начало в 19.00

Билеты: от 1500 руб.

На концерт.

В ресторане " Чайхана NEFT Lounge" (ул. Цюрупы, 16) сегодня отпразднуют День рождения Алексанра Розенбаума. Песни мэтра будут исполнять известные уфимские барды Рамиль Бадамшин и Александр Лынник, группа "Премьер-квартет", гость из Томска Павел Евграфов и специальный гость вечера, обладатель премии "Шансон года" Дмитрий Хмелев из Москвы. (16+)

Начало в 20.00

Вход свободный.

В театр.

В Башкирском театре оперы и балета (ул . Ленина, 5/1) премьерой оперы "Фауст" Шарля Гуно открывается XVI Международный фестиваль "Шаляпинские вечера в Уфе". Партию Мефистофеля исполняет знаменитый бас Аскар Абдразаков. (16+)

Начало в 19.00

Билеты: 300-2600 руб.

В клуб.

В клубе XI (ул.50-летия Октября, 19) первый частный профессиональный театр "The Театр" празднует свой пятилетний юбилей. В программе премьера спектакля для взрослых "Водка, е#ля, телевизор" и развлекательное шоу с шампанским. (18+)

Начало в 19.00

Билеты: 900 руб., билеты необходимо забронировать заранее по телефону: 8-927-348-18-34