2018-09-13T09:37:06+03:00
Общество

В выходные в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

На них можно будет приобрести мед, мясо, молочные продукты и овощи
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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С приходом осени в столице Башкирии проходят ярмарки выходного дня. 15 и 16 сентября уфимцы смогут приобрести свежую и качественную продукцию на следующих площадках:

В субботу:

- в Демском районе – перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;

- в Ленинском районе – на площадке разворотного кольца по ул. Султанова рядом с домом № 2 и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;

- Орджоникидзевском районе – на площади имени Серго Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14;

- в Советском районе – на площади перед Дворцом молодежи по ул. 50 лет Октября, 21.

В субботу и воскресенье:

- в Калининском районе на площадках по ул. Интернациональная на пересечении с ул. Машиностроителей;

- на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина (ул. Мушникова, 11).

Работать ярмарки будут с 10 до 16 часов. Здесь можно будет купить мясо, молочную продукцию овощи. Также 15 сентября на площади перед

Дворцом спорта пройдет большой фестиваль меда.

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