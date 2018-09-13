В выходные в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

13 Сент. 09:37 2018-09-13T09:37:06+03:00

На них можно будет приобрести мед, мясо, молочные продукты и овощи

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С приходом осени в столице Башкирии проходят ярмарки выходного дня. 15 и 16 сентября уфимцы смогут приобрести свежую и качественную продукцию на следующих площадках:

В субботу:

- в Демском районе – перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;

- в Ленинском районе – на площадке разворотного кольца по ул. Султанова рядом с домом № 2 и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;

- Орджоникидзевском районе – на площади имени Серго Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14;

- в Советском районе – на площади перед Дворцом молодежи по ул. 50 лет Октября, 21.

В субботу и воскресенье:

- в Калининском районе на площадках по ул. Интернациональная на пересечении с ул. Машиностроителей;

- на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина (ул. Мушникова, 11).

Работать ярмарки будут с 10 до 16 часов. Здесь можно будет купить мясо, молочную продукцию овощи. Также 15 сентября на площади перед

Дворцом спорта пройдет большой фестиваль меда.