В выходные в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки
С приходом осени в столице Башкирии проходят ярмарки выходного дня. 15 и 16 сентября уфимцы смогут приобрести свежую и качественную продукцию на следующих площадках:
В субботу:
- в Демском районе – перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;
- в Ленинском районе – на площадке разворотного кольца по ул. Султанова рядом с домом № 2 и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;
- Орджоникидзевском районе – на площади имени Серго Орджоникидзе по ул. Первомайская, 14;
- в Советском районе – на площади перед Дворцом молодежи по ул. 50 лет Октября, 21.
В субботу и воскресенье:
- в Калининском районе на площадках по ул. Интернациональная на пересечении с ул. Машиностроителей;
- на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина (ул. Мушникова, 11).
Работать ярмарки будут с 10 до 16 часов. Здесь можно будет купить мясо, молочную продукцию овощи. Также 15 сентября на площади перед
Дворцом спорта пройдет большой фестиваль меда.