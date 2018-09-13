24-летний уфимец ударил полицейского несколько раз ножом

13 Сент. 11:02 2018-09-13T11:02:38+03:00

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12 сентября в Дюртюлинском районе Башкирии мужчина с ножом напал на полицейского. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В Дюртюлях на одной из улиц страж порядка задержал 24-летнего уфимца, который, по предварительным данным, занимался незаконным оборотом наркотиков. Во время задержания злоумышленник схватил нож и ударил им оперуполномоченного несколько раз в различные части тела. Трагических последствий удалось избежать только потому, что сотрудник активно сопротивлялся. Пострадавший был доставлен в больницу.

В следкоме рассказали, что подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.