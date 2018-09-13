В Башкирии водитель «Лады Калины» насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

13 Сент. 08:48 2018-09-13T08:49:23+03:00

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Вчера днем, 12 сентября, на улице Ленина в Мелеузе произошла смертельная авария с участием пешехода.

Как сообщает ГИБДД по РБ, мужчина за рулем «Лады Калины» сбил 66-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Удар был такой силы, что от полученных травм пенсионерка скончалась на месте до приезда скорой. При каких обстоятельствах произошло ДТП, и почему автомобилист не уступил погибшей дорогу - предстоит выяснить полицейским. Начато разбирательство.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 23 аварии, в которых один человек погиб и 23 пострадали.