В Башкирии водитель «Лады Калины» насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
Смертельная авария произошла днем
фото: ГИБДД по РБ
Изменить размер текста:
Вчера днем, 12 сентября, на улице Ленина в Мелеузе произошла смертельная авария с участием пешехода.
Как сообщает ГИБДД по РБ, мужчина за рулем «Лады Калины» сбил 66-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Удар был такой силы, что от полученных травм пенсионерка скончалась на месте до приезда скорой. При каких обстоятельствах произошло ДТП, и почему автомобилист не уступил погибшей дорогу - предстоит выяснить полицейским. Начато разбирательство.
Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии произошло 23 аварии, в которых один человек погиб и 23 пострадали.