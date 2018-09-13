В Уфе временно ограничат движение по улице Кировоградской

13 Сент. 08:18 2018-09-13T08:18:31+03:00

Ездить по ней нельзя уже с сегодняшнего дня

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Улица Кировоградская в Уфе будет перекрыта на несколько дней из-за ремонта дороги. Ограничения движения действуют уже с сегодняшнего дня, 13 сентября, с 8 утра. Откроют улицу в 20 часов 16 сентября. Перекрыта будет часть – от улицы Пархоменко до Вокзальной. Ремонт дорожного полотна выполняется в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Все автобусы изменят схему движения, сообщает администрация города.

- Городские службы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, использовать сервисы Интерактивной карты ремонта дорог и заранее выбирать маршруты своего движения, - прокомментировали в мэрии.