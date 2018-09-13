В Уфе ночью горел строительный гипермаркет «Максидом»

13 Сент. 07:07 2018-09-13T07:08:11+03:00

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В ночь на четверг, 13 сентября, около 02:04 на пульт диспетчера главного управления МЧС по Башкирии поступило сообщение о том, что горит фасад строительного гипермаркета «Максидом» в Уфе. Трехэтажный магазин расположен в микрорайоне Сипайлово на улице Жукова.

На тушение «Максидома» незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны в составе 14 единиц техники и 33 человек личного состава. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, по прибытии выяснилось, что горит фасад здания. Сотрудники экстренных служб не допустили распространения огня и потушили открытое горение в 02:32.

На данный момент причины пожара в гипермаркете «Максидом» не известны. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Причины возгорания фасада в строительном гипермаркете «Максидом» предстоит выяснить специалистам. На место происшествия прибыл замначальника МЧС по Башкирии Эдуард Идрисов.