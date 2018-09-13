Рустэм Хамитов наградил гендиректора ФК «Уфа» Шамиля Газизова

13 Сент. 06:54 2018-09-13T06:54:35+03:00

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В минувшую среду, 12 сентября, в Уфе глава Башкирии вручил государственные награды государственным и общественным деятелям республики. В числе прочих награды удостоился генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов. Из рук Рустэма Хамитова руководитель футбольного клуба получил звание «Заслуженный работник физкультуры».

Ранее глава Башкирии во всеуслышание заявил, что узнаваемость республики выросла, в основном, благодаря футбольному клубу и его успехам. Так, например, зарубежная пресса стала пристальней следить за футбольной «Уфой», благодаря чему о Башкирии узнали во всем мире.

Перед вручением госнаград Рустэм Хамитов поблагодарил всех лауреатов за честный многолетний труд.

-Во-первых, поздравляю вас с заслуженными государственными наградами. Вы заработали их честным многолетним трудом. И это справедливо. Во-вторых, хочу пожелать вам новых успехов, здоровья, удачи. Хочу, чтобы в ваших трудовых коллективах всё складывалось позитивно, чтобы во всех направлениях у вас всё было хорошо, - заявил Хамитов.