2018-09-13T06:42:37+03:00
Общество

МЧС Башкирии предупреждает об опасном обмелении реки Белая

Специалисты зафиксировали исторический минимум уровня реки
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, специалисты по мониторингу окружающей среды зафиксировали опасно явление – низкую межень на реке Белая в районе Уфы. Начиная с 3 сентября на реке установился низкий уровень воды – ниже минус 120 см в течение 10 дней и более.

Так, на вчерашний день, 12 сентября, уровень Белой составил минус 133 см над нулем поста, что на 88 см ниже средних многолетних значений сентября, отметили в региональном МЧС. В свою очередь, в Башгидрометцентре зафиксировали исторический минимум уровня воды на отметке минус 161 см от нуля поста. В этой связи МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение.

В экстренном ведомстве также подчеркнули, что в ближайшее время уровень воды будет продолжать снижаться. Однако в связи с низкой меженью угрозы для навигации речного транспорта на реке Белая нет. Кроме того, Забор воды для нужд населения города Уфы осуществляется из реки Уфа в штатном режиме, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

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