Волонтеры Стерлитамака отчитались о поисках 34-летней Елены Шабарчиной
Сегодня, 12 сентября, поисковики организации «Отклик» в Стерлитамаке снова вышли искать 34-летнюю Елену Шабарчину, о которой нет вестей уже третью неделю.
- Сегодня ребятами были отработаны свидетельства о предположительном местонахождении Елены, уточнены данные в больницах города. К сожалению, сегодня Елену не нашли, но мы будем продолжать поиск, - сообщают волонтеры.
фото: волонтеры
Это уже второй прочес территории, который снова не дал никаких результатов.
Напомним, Елена Шабарчина пропала 27 августа из больницы. Дома ее ждут мать, супруг и 14-летняя дочь, которые надеются увидеть женщину живой. Полиция, волонтеры, следователи – все активно ведут поиски.