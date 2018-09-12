2018-09-12T21:05:03+03:00
Общество

Волонтеры Стерлитамака отчитались о поисках 34-летней Елены Шабарчиной

По-прежнему по ней нет никаких зацепок
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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Сегодня, 12 сентября, поисковики организации «Отклик» в Стерлитамаке снова вышли искать 34-летнюю Елену Шабарчину, о которой нет вестей уже третью неделю.

- Сегодня ребятами были отработаны свидетельства о предположительном местонахождении Елены, уточнены данные в больницах города. К сожалению, сегодня Елену не нашли, но мы будем продолжать поиск, - сообщают волонтеры.

фото: волонтеры

фото: волонтеры

Это уже второй прочес территории, который снова не дал никаких результатов.

Напомним, Елена Шабарчина пропала 27 августа из больницы. Дома ее ждут мать, супруг и 14-летняя дочь, которые надеются увидеть женщину живой. Полиция, волонтеры, следователи – все активно ведут поиски.

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