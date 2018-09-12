Прокурор Советского района Уфы взят под стражу на два месяца

12 Сент. 20:30 2018-09-12T20:34:37+03:00

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Кировский районный суд Уфы заключил прокурора Советского района под стражу сроком на два месяца, признав меру пресечения вполне обоснованной и законной. Об этом сообщает следственный комитет по Башкирии.

Напомним, 44-летний прокурор был задержан 11 сентября. Он подозревается в получении крупной взятки, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ. Мужчину задержали с поличным прямо на рабочем месте.

12 сентября у него обнаружили имущество на 180 млн рублей, хотя официально из имущества у «скромной» семьи из четырех человек (муж, жена и два сына – прим. ред.) числится квартира, коттедж, участок и автомобиль «Datsun».

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.